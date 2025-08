In Jabbeke heeft de politie vrijdag een drugslabo ontdekt in een gebouw aan de Westernieuwweg. Daar werd cocaïnepasta omgezet in poeder en geperst tot blokken. Volgens het parket van West-Vlaanderen gaat het om meer dan 60 kilogram cocaïne die vermoedelijk bestemd was voor verspreiding.

Bij de actie werden tien personen opgepakt: een Nederlander en negen Colombianen. Zes van hen verschenen zaterdag voor de onderzoeksrechter, de overige vier zondag. “De onderzoeksrechter heeft beslist om alle verdachten aan te houden”, bevestigt het parket.