Een blinkend idee van Lena

De stoelen hebben na 20 jaar wel wat sporen van slijtage. De leuningen hebben al die tijd wat stof gevangen en hier en daar zijn er wat vlekken. Vrijwilliger Lena ontdekte tijdens het opfrissen van haar eigen stoel een gouden tip: “Ik gebruikte Dasty ontvetter van Wibra en mijn stoel zag er direct weer als nieuw uit!” Het team van Kursaal Oostende was zo enthousiast over dit resultaat dat er een samenwerking met Wibra werd aangegaan. Iedere koper ontvangt dankzij Wibra een portie Dasty om thuis eenvoudig de stoel schoon te maken. Wibra is ook trots om deel uit te maken van dit bijzondere project. “We zijn blij dat we met Dasty een rol kunnen spelen in het verlengen van de levensduur van deze iconische stoelen en tegelijkertijd een stukje geschiedenis helpen bewaren". zegt Lindsay van der Aa, Wibra België.

Een blik op de toekomst

De verbouwingen aan de concertzaal zijn in volle gang en lopen nog door tot september 2026. Bij de heropening transformeert de ruimte naar een moderne, modulaire zaal, geschikt voor zowel staande als zittende concerten. In de tussentijd is er in het hart van Kursaal Oostende een stijlvolle pop-up concertzaal gerealiseerd: de Casino Foyer, met een capaciteit van 800 zittende of 1500 staande bezoekers.