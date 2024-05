Landbouwers staan voor een hele drukke periode. Door het aanhoudende regenweer dit voorjaar waren de velden te nat om te zaaien. Dat is onder meer zo bij de teelt van bloemkool, aardappelen en knolselder. Met beter weer in het vooruitzicht moeten de landbouwers nu bijbenen om de planning niet in het gedrang te laten komen.