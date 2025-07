Dejonckheere is dit jaar voor het eerst regisseur van de stoet. Vanuit de loods leidt hij alles in goede banen: "We zijn hier al maanden aan bezig. Niet alleen de technische ploeg is druk in de weer, ook de heksen staan al opgesteld. Elk detail moet kloppen."

Zondag stappen zo’n 1250 figuranten, begeleiders en medewerkers mee in de stoet. De meeste deelnemers zijn verkleed als heks, om de folklore en geschiedenis van het heksendorp tot leven te brengen. "Ik woon zelf in buurgemeente Zonnebeke", vertelt Dejonckheere. "Maar het is ongelooflijk hoe heel Beselare samenwerkt om van deze stoet iets moois te maken. Iedereen trekt hier aan hetzelfde zeel."