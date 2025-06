In de open brief wordt opnieuw de onderfinanciering van justitie aangeklaagd. Te hoge werklast, te weinig personeel, een gebrek aan opvangplaatsen in onder meer de jeugdzorg, beschimmelde gebouwen die op instorten staan en de fysieke veiligheid van de magistraten zelf die in het gedrang komt: de problemen zijn al decennialang gekend, maar afgezien van een aantal "ad-hocmaatregelen" is er tijdens de voorbije legislaturen te weinig concrete actie ondernomen, vinden de magistraten.

"Wij roepen vandaag meer dan ooit op tot een samenhang tussen woorden en daden", schrijven de procureurs. "Het maken van loze beloften voedt enkel de frustraties en het onbegrip. Het zet ons waardevol samenlevingsmodel op de helling."