“Er zijn veel nieuwe bieren en sommige worden hier voor de eerste keer voorgesteld,” aldus organisator Yvan Devlaminck. “We hebben dit jaar 12 alcoholvrije bieren op het festival.” Eén van de smaakmakers is Tante Nonneke, een alcoholvrij bier dat volgens proevers heerlijk hoppig, zacht van smaak en lekker geurend is."

Volgens Alexander Parmentier van Brouwerij Klootzakske zoeken steeds meer mensen naar alternatieven voor alcoholisch bier. “Dat heeft te maken met het warme weer, de gezondheid en verkeersveiligheid,” legt hij uit. Ook bieren met een laag alcoholgehalte winnen terrein.

Brouwers spelen gretig in op de consumptie van lage alchoholbieren. Zo bracht Brouwerij De Voorzet samen met een Gullegemse collega een Barley Wine uit die bewust minder alcohol bevat.

Ondanks de populariteit blijft er bij sommige bezoekers nog wat terughoudendheid om alcoholvrij te proberen. “Ik overweeg het graag, maar vandaag is het een thuismatch,” lacht festivalganger Brecht Demeire. “Misschien voor een andere keer. Ik ben nu veilig met de fiets gekomen.”

Het festival bewijst alvast dat de biercultuur in beweging is, en dat er naast het klassieke pintje steeds meer ruimte is voor verrassende, verfrissende alternatieven.