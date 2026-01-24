6°C
Roeselare

Alco­hol­ver­bod uit­ge­breid in Roe­se­la­re: ook Hen­drik Con­scien­cestraat opgenomen

Roeselare breidt het bestaande alcoholverbod in de stationsomgeving verder uit. Voortaan is het ook verboden om alcohol te drinken op straat in een deel van de Hendrik Consciencestraat, tussen het Stationsplein en het De Coninckplein.

In Roeselare geldt al langer een alcoholverbod rond het Stationsplein en het De Coninckplein. Nu wordt ook het straatdeel tussen beide zones meegenomen. Het stadsbestuur volgt daarmee het advies van de politie, die blijft wijzen op aanhoudende overlast in de buurt. Het tijdelijke alcoholverbod geldt tot en met 22 maart.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Alcoholverbod

