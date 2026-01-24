Alcoholverbod uitgebreid in Roeselare: ook Hendrik Consciencestraat opgenomen
Roeselare breidt het bestaande alcoholverbod in de stationsomgeving verder uit. Voortaan is het ook verboden om alcohol te drinken op straat in een deel van de Hendrik Consciencestraat, tussen het Stationsplein en het De Coninckplein.
In Roeselare geldt al langer een alcoholverbod rond het Stationsplein en het De Coninckplein. Nu wordt ook het straatdeel tussen beide zones meegenomen. Het stadsbestuur volgt daarmee het advies van de politie, die blijft wijzen op aanhoudende overlast in de buurt. Het tijdelijke alcoholverbod geldt tot en met 22 maart.
Celien Tanghe
Leonie Delodder