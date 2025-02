Dronken mensen vielen reizigers en toeristen lastig. En handelaars klagen al langer over vechtpartijen en wildplassen in de stationsbuurt. Als proef voerde Brugge daarom tijdelijk een alcoholverbod in rond het station, en dat heeft nu blijkbaar effect. Na een half jaar ondervinden handelaars nog nauwelijks last.

Het alcoholverbod blijft nu van kracht tot 31 maart 2026, handelaars in de buurt zijn daar blij mee.