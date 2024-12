Voorlopig wordt het systeem enkel in Kortrijk ingevoerd, in samenspraak met de stad. In andere steden waar je Hoppy-steps kan huren, zoals Blankenberge en Knokke-Heist, wordt de test nog niet ingevoerd. “"Al kunnen we in samenspraak met de steden en met één druk op de knop het alcoholslot inschakelen. Dat kan bijvoorbeeld enkel in het weekend, of enkel 's nachts", klinkt het bij Hoppy.