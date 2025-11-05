In Wervik is in de nacht van zondag op maandag een wagen tegen een gevel geknald in de Molenstraat, vlak bij de overweg aan het station. De bestuurder, een 54-jarige man uit Wervik, bleek onder invloed.
Het ongeval gebeurde omstreeks 00.40 uur aan de overweg in het centrum van Wervik. De bestuurder verloor er de controle over het stuur en reed met zijn wagen tegen een gevel en een verkeersbord dat de richting naar het centrum aangeeft. De wagen kwam half op de rijbaan tot stilstand, maar belandde niet op de sporen.
Bestuurder lichtgewond & onder invloed
De brandweer werd opgeroepen omwille van mogelijk instortingsgevaar, maar die schade viel uiteindelijk beperkt uit. De voorzijde van de auto liep wel zware schade op en het voertuig werd getakeld. De bestuurder raakte lichtgewond.
Uit vaststellingen van de politiezone Arro Ieper blijkt dat de man een positieve ademanalyse aflegde.