De brandweer werd opgeroepen omwille van mogelijk instortingsgevaar, maar die schade viel uiteindelijk beperkt uit. De voorzijde van de auto liep wel zware schade op en het voertuig werd getakeld. De bestuurder raakte lichtgewond.

Uit vaststellingen van de politiezone Arro Ieper blijkt dat de man een positieve ademanalyse aflegde.