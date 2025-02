De problemen doen zich vooral op piekmomenten en ‘s avonds voor. Dat is vervelend voor particulieren, maar vooral ook voor handelszaken. Want ook betalen met je kaart, gaat niet overal zonder internetverbinding.

Het zou gaan om een probleem bij Telenet. Het bedrijf is op de hoogte, en werkt aan een oplossing. Mogelijk is de capaciteit in de hoofdcabine te laag.