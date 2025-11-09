In 2022 werden 974 vuurwapens vernietigd, in 2023 waren dat er zelf 2.904 en vorig jaar werden maar liefst 6.591 wapens vernietigd. In april dit jaar was een opnieuw een vernietigingsoperatie waarbij 745 wapens geliquideerd werden.

“Dit jaar deden 14 van de 19 West-Vlaamse politiezones een beroep op de vernietigingsoperatie om vrijwillig ingeleverde vuurwapens te liquideren”, aldus provincieraadslid Himpe.

“2024 was een recordjaar doordat dan een groot aantal wapens dat al jaren bij de lokale politiezones lag, weggewerkt werd”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe. Ook andere provincies maakten gebruik van de procedure. De vernietiging gebeurt wel telkens onder toezicht van de federale politie.