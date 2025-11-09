Al meer dan 11.000 vuurwapens vernietigd sinds vernietigingsprocedure
In West-Vlaanderen werd in 2022 een procedure uitgewerkt waardoor alle West-Vlaamse politiezones na een aanmeldingsprocedure de ingeleverde vuurwapens kunnen laten vernietigen. Sinds de invoering zijn al meer dan 11.000 vuurwapens geliquideerd zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). Dat blijkt uit cijfers van gouverneur Decaluwé.
In 2022 werden 974 vuurwapens vernietigd, in 2023 waren dat er zelf 2.904 en vorig jaar werden maar liefst 6.591 wapens vernietigd. In april dit jaar was een opnieuw een vernietigingsoperatie waarbij 745 wapens geliquideerd werden.
“Dit jaar deden 14 van de 19 West-Vlaamse politiezones een beroep op de vernietigingsoperatie om vrijwillig ingeleverde vuurwapens te liquideren”, aldus provincieraadslid Himpe.
“2024 was een recordjaar doordat dan een groot aantal wapens dat al jaren bij de lokale politiezones lag, weggewerkt werd”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe. Ook andere provincies maakten gebruik van de procedure. De vernietiging gebeurt wel telkens onder toezicht van de federale politie.