- Marcel Coopman was 53 toen hij verdween. Hij was toen sasmeester aan het sas van Kachtem, op het kanaal Roeselare-Leie.

- Op 5 maart 1974 ging Marcel Coopman klussen in de schrijnwerkerij van Leopold Maes in Menen. Hij zou nooit meer thuiskomen.

- Timmerman Leopold Maes legde zeven verschillende bekentenissen af, maar trok die allemaal weer in. In een versie gaf hij toe Marcel Coopman versmacht te hebben in een luchtdichte kist en daarna gedeeltelijk verbrand te hebben in een ton. Maes werd in 76 vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen. Na zijn proces heeft Pol Maes niets meer toegegeven.

- Marcel Coopman was gehuwd met de Russische Maria Popova.

- Zowel Maria Popova (2002) als Leopold Maes (1990) zijn intussen overleden.