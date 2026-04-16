Akkoord Frank­rijk & VK in strijd tegen men­sen­smok­kel over Kanaal

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een nieuw akkoord gesloten om te voorkomen dat mensen illegaal het Kanaal oversteken. De Britten zullen Frankrijk de komende drie jaar ruim 750 miljoen euro betalen. De financiering hangt wel voor het eerst af van de doeltreffendheid van de Franse acties.

In ruil voor dat bedrag zet Frankrijk tegen 2029 1.400 agenten in. Dat is dubbel zoveel als nu. Ze zullen ook drones, helikopters en andere elektronische middelen inzetten. 

Uit Britse cijfers blijkt dat er vorig jaar ruim 41.000 mensen illegaal in het Verenigd Koninkrijk aangekomen zijn met kleine bootjes. Dat is het op één na hoogste aantal in zeven jaar. Tijdens de gevaarlijke oversteek zouden vorig jaar 29 migranten omgekomen zijn.

Nathalie Dewulf

