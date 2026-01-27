9°C
Aanmelden
Nieuws
Zedelgem

Akkoord bij CNH in Zedel­gem: vak­bonds­ac­tie stopgezet

Cnh2

Archiefbeeld

Bij landbouwmachineproducent CNH in Zedelgem is een akkoord bereikt tussen de directie en de vakbonden. Na enkele dagen van actie aan de bedrijfspoort hebben de militanten hun protest stopgezet. De werknemers krijgen onder meer extra verlof en hogere vergoedingen.

Sinds vorige week woensdag voerden een honderdtal vakbondsleden actie aan de poorten van CNH in Zedelgem. De fabriek bleef tijdens de actie wel operationeel. Vanmiddag werd het protest stopgezet nadat directie en vakbonden tot een akkoord kwamen. De directie ging in op de eisen van de werknemers. Zo krijgen ze een extra dag vakantie en wordt het bedrag van de maaltijdcheques verhoogd. Ook de mobiliteitsvergoeding en de fietsvergoeding gaan omhoog.

Het akkoord komt er nadat eerdere sectorale onderhandelingen waren vastgelopen. Daarom werd nu op bedrijfsniveau verder onderhandeld, met dit resultaat.

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Vakbondsactie CNH

Meest gelezen

Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade
Slachtoffer brand oostende
Nieuws
Update

Twee doden bij uitslaande brand in centrum voor begeleid wonen in Oostende: "oorzaak is accidenteel"
Wagens branden uit
Nieuws

Twee wagens volledig uitgebrand op parking in Hulste

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Luchthaven oostende
Update

Vakbonden vrezen herstructurering bij luchthaven van Oostende
Luchthaven Oostende 4

Luchthaven Oostende-Brugge opnieuw boven 400.000 passagiers in 2025
Recyclage 1

UGent stelt in Kortrijk innovatieve installatie voor om plastic folies hoogwaardig te recycleren
Beaulieu

Vloerbekledingsproducent Beaulieu neemt Oostenrijks vezelbedrijf over
Greenyard 1
Update

Landbouwers protesteren tegen lage contractprijzen bij Greenyard in Westrozebeke
havenvanzeebrugge

VS grootste handelspartner van havens Antwerpen-Zeebrugge, ondanks importtarieven
Aanmelden