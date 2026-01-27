Sinds vorige week woensdag voerden een honderdtal vakbondsleden actie aan de poorten van CNH in Zedelgem. De fabriek bleef tijdens de actie wel operationeel. Vanmiddag werd het protest stopgezet nadat directie en vakbonden tot een akkoord kwamen. De directie ging in op de eisen van de werknemers. Zo krijgen ze een extra dag vakantie en wordt het bedrag van de maaltijdcheques verhoogd. Ook de mobiliteitsvergoeding en de fietsvergoeding gaan omhoog.

Het akkoord komt er nadat eerdere sectorale onderhandelingen waren vastgelopen. Daarom werd nu op bedrijfsniveau verder onderhandeld, met dit resultaat.