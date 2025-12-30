Volgens Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns is innovatie de enige weg om in de toekomst nog voedsel in eigen land te produceren. "Het besef moet er wel zijn bij iedereen in Brussel en Europa dat we de landbouw hier in Vlaanderen nodig hebben, dat we niet afhankelijk mogen blijven van de rest van de wereld. Dat is wel een heel actueel debat." Bijscholing en technologische vernieuwing zijn nodig om de sector toekomstproof te maken.