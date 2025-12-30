Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Op Agro Expo in Roeselare krijgen bezoekers een blik op de landbouw van de toekomst. Door de verschuiving van de geopolitieke en economische machtsverhoudingen in de wereld, moet de landbouwsector bij ons sneller innoveren. Duurzaamheid, eigen energievoorziening en nieuwe technieken staan centraal. In drie dagen trekken de beursactiviteiten zo’n 20.000 bezoekers.
Een bedrijf uit Zonnebeke stelt er de eerste elektrische tractor van België voor. Ideaal voor lichtere werkzaamheden op landbouwbedrijven met een eigen energievoorziening.
Slimme technologieën en energiebeheer
Ook innovatieve oplossingen zoals automatische vaccinatie zonder naalden bij varkens en systemen voor slim energiebeheer worden voorgesteld. Zo kunnen landbouwers hun verbruik en productie beter afstemmen en kosten drukken.
Vlaamse landbouw belangrijk voor voedselzekerheid
Volgens Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns is innovatie de enige weg om in de toekomst nog voedsel in eigen land te produceren. "Het besef moet er wel zijn bij iedereen in Brussel en Europa dat we de landbouw hier in Vlaanderen nodig hebben, dat we niet afhankelijk mogen blijven van de rest van de wereld. Dat is wel een heel actueel debat." Bijscholing en technologische vernieuwing zijn nodig om de sector toekomstproof te maken.