Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en Defensie hebben hun samenwerking officieel vastgelegd in een nieuwe overeenkomst. Ze werken al langer samen bij zoek- en reddingsacties, medische noodsituaties en trainingen, maar die samenwerking wordt nu juridisch verankerd.
Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder noemt dit “een krachtig signaal dat Vlaanderen investeert in duurzame partnerschappen die klaar zijn voor de uitdagingen van morgen.”
Defensie maakt al langer gebruik van weerdata en zeekaarten van het MDK, waardoor het altijd de juiste info heeft over de diepte en de zeebodem. MDK op zijn beurt doet in uitzonderlijke omstandigheden een beroep op helikopters van Defensie. Ook dat gaan ze in een officieel akkoord gieten.
"Duidelijke afspraken maken was in deze toch belangrijk."
“We hebben al een goede samenwerking, maar door die nu officieel te maken, geven we een signaal dat we ook in onvoorspelbare tijden op elkaar kunnen rekenen," vult administrateur-generaal van MDK Nathalie Balcaen aan.
De Marine speelt een sleutelrol, onder meer via het Maritiem Informatie Kruispunt in Zeebrugge en met patrouilleschepen zoals de Castor en de Pollux.