Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder noemt dit “een krachtig signaal dat Vlaanderen investeert in duurzame partnerschappen die klaar zijn voor de uitdagingen van morgen.”

Defensie maakt al langer gebruik van weerdata en zeekaarten van het MDK, waardoor het altijd de juiste info heeft over de diepte en de zeebodem. MDK op zijn beurt doet in uitzonderlijke omstandigheden een beroep op helikopters van Defensie. Ook dat gaan ze in een officieel akkoord gieten.

