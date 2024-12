Het ongeval gebeurde over de middag in de Veldstraat. De bestuurster van een auto merkte in haar achteruitkijkspiegel plots op dat een politieagent achter haar reed. Op dat moment sprong het verkeerslicht op oranje, de vrouw ging bruusk in de remmen.

De agent op zijn motor kon de auto niet meer ontwijken en reed achteraan op de auto. De agent viel, maar raakte niet gewond. Ook de bestuurster bleef ongedeerd.