Het probleem van de brandstofvervuiling zit bij een brandstoftank van afvalintercommunale IVBO. Een dertigtal vrachtwagens kreeg plots problemen na het tanken. De herstelling van de motoren kan nog dagen duren, waardoor de IVBO plots maar de helft van zijn afvalwagens kan inzetten.

Zo is er in Blankenberge vandaag geen ophaling van onder meer de blauwe PMD-zakken. In Beernem is dan weer de ophaling van groenafval geschrapt.