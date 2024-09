De twee afvalintercommunales bedienen met 265 medewerkers samen ongeveer 400.000 inwoners. "Als grootste Vlaamse publieke afvalenergiecentrale hebben we een tijdje terug het initiatief genomen om de samenwerking in het werkveld te versterken. Deze strategische alliantie met onze buren is een eerste stap", zegt de voorzitter van IVBO Minou Esquenet. "We willen verder werken aan die cultuur van samenwerking met alle partners, ingebed in onze regio's."