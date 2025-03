Bezoekers, personeelsleden en kunstliefhebbers namen afscheid van het gebouw dat ooit een warenhuis was. Lieve Malfroot is de oudste gids van Mu.Zee: “Het is een beetje nostalgisch. Het is een eindpunt voor mij. Ik heb hier mooie tijden beleefd en ik heb het altijd met plezier gedaan.”

Een afscheid ja, maar vandaag geen tristesse, want iedereen kijkt verlangend uit naar een nieuwe toekomst. En het wordt een afscheid in stijl, met een artistieke beleving.

Het was een bijzondere gelegenheid. “Voor het eerst in drie maanden zijn er weer mensen in ons gebouw. We zijn even weer een museum waar mensen binnen kunnen. Het zal wennen zijn aan de nieuwe periode waarin we op andere locaties ons ding zullen doen. We zullen dit gebouw drie jaar moeten loslaten”, vertelt curator Stefan huygebaert.