Het Afro C festival in Bredene is duidelijk helemaal terug van weggeweest. Zes jaar geleden werd het iconische event rond wereldmuziek afgeschaft, maar dat kon niet blijven duren. "De laatste editie was in 2018. Dan hebben we een ander festival geprobeerd. Maar er was heel veel concurrentie uit de omliggende steden en gemeenten. En de vraag van de mensen was om Afro C terug te brengen. We hebben geluisterd naar de mensen en brengen Afro C terug. Afro C is back." aldus Alain Lynneel, schepen van Cultuur.

Afro C is trouwens niet zomaar een festival. Bezoekers kunnen naast optredens van onder meer Zap Mama, ook genieten van wereldkeuken of zich vermaken op de wereldculturenmarkt.