Bij Cachette gingen vandaag meer dan 1.500 afhaalmenu’s over de toonbank. “Het aantal bestellingen heeft ons aangenaam verrast,” vertelt Thijs Gelaude van Catering Cachette. “Alles wordt hier ter plaatse geproduceerd en Willem is natuurlijk ook een heel commerciële chef. Hij komt vaak in beeld en dat trekt mensen aan, zelfs van ver buiten de regio.”

Zo komen klanten niet alleen uit West- en Oost-Vlaanderen, maar zelfs uit Brussel. “Sommige mensen rijden speciaal hierheen om hun menu op te halen en keren daarna terug naar huis om daar oudjaar te vieren." Het succes van de afhaalmenu's zit volgens Cachette ook in de eenvoud van het concept. "De menu’s zijn zo samengesteld dat mensen thuis geen extra zorgen hebben en volop kunnen genieten. Klanten kunnen kiezen voor een uitgebreide vijfgangenmenu, aangevuld met verschillende hapjes."

“Wij hebben de vijfgangenmenu met hapjes besteld om gezellig thuis oudejaarsavond te vieren,” vertelt klant Bart Noppe. “Gewoon lekker eten van hier, met een glaasje wijn erbij.” Ook Marc Vermeulen komt zijn bestelling ophalen. “Het is een box met allerlei hapjes, een voor-, tussen- en hoofdgerecht en een dessert. Mijn vrouw heeft het besteld, ik mag het ophalen,” lacht hij.

Het menu is een combinatie van de stijlen van zowel Willem Hiele als Thijs Gelaude. “Vanalles lekkers uit de zee en de polders,” legt sterrenchef Willem Hiele uit. “Rivierpaling, oestertjes van bij ons, mijn bisque, kreeft, en ook wat Oosterse invloeden zoals taboulé. Het is een frisse mix, ideaal om het nieuwe jaar in te zetten.” Zelf staat Willem Hiele op oudejaarsavond gewoon achter het fornuis in zijn restaurant in Oudenburg. “We ontvangen er 52 gasten en serveren onze seizoensmenu. Met leuke muziek, een glas champagne voor iedereen en goeie vooruitzichten zetten we het nieuwe jaar in.”