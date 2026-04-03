"Op zijn aanraden is er beslist om het bovenste gedeelte te laten afbreken. Daar was een groot probleem. De draagstructuren waren niet meer stabiel en veilig. Het dakvlak en de bovenverdieping moest worden verwijderd.”

Noodwoning

De bewoners, een gezin met twee kinderen, hadden eerst nog geprobeerd om het vuur zelf te blussen. Zij konden gisterenavond terecht bij familie en vrienden. De gemeente helpt hen nu verder. ”Wij gaan nu kijken voor een noodwoning zodat dat gezin een dak boven het hoofd heeft voor de komende dagen en weken, zodat zij dit ook op een degelijke manier kunnen afhandelen. In principe is een noodwoning voor drie maanden, dat staat in het reglement. Maar dat kan verlengd worden afhankelijk van wat de noodtoestand is. Dat zullen we dan te gepaste tijde bekijken.”

Als de verzekering zijn werk heeft gedaan, zal het huis helemaal opgeruimd worden.