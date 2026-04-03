Het huis in Eernegem, dat gisteren afbrandde door een barbecue, is vannacht nog gesloopt. Het instortingsgevaar was te groot, en na inspectie door een stabiliteitsingenieur volgde snel een burgemeestersbesluit voor de afbraak. Er vielen gelukkig geen slachtoffers, het gezin vond gisterenavond onderdak bij vrienden en familie. Zij zijn alles verloren.
Deze morgen is de ravage pas echt zichtbaar. Het hele huis ligt in puin, alles is zwartgeblakerd. De brand ontstond gisteren rond een uur of vijf. Gensters van de barbecue zetten in een mum van tijd het hele huis in lichterlaaie, de rookpluim was kilometers ver te zien. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kon het huis niet meer redden. Door de brand dreigde het huis ook in te storten.
Lieven Cobbaert, burgemeester Ichtegem: “Gisterenavond tijdens de bluswerkzaamheden maakte de brandweer zich hele grote zorgen over de stabiliteit van het gebouw. Dan hebben we een stabiliteitsingenieur laten komen om de zaak goed te bekijken."
"Op zijn aanraden is er beslist om het bovenste gedeelte te laten afbreken. Daar was een groot probleem. De draagstructuren waren niet meer stabiel en veilig. Het dakvlak en de bovenverdieping moest worden verwijderd.”
Noodwoning
De bewoners, een gezin met twee kinderen, hadden eerst nog geprobeerd om het vuur zelf te blussen. Zij konden gisterenavond terecht bij familie en vrienden. De gemeente helpt hen nu verder. ”Wij gaan nu kijken voor een noodwoning zodat dat gezin een dak boven het hoofd heeft voor de komende dagen en weken, zodat zij dit ook op een degelijke manier kunnen afhandelen. In principe is een noodwoning voor drie maanden, dat staat in het reglement. Maar dat kan verlengd worden afhankelijk van wat de noodtoestand is. Dat zullen we dan te gepaste tijde bekijken.”
Als de verzekering zijn werk heeft gedaan, zal het huis helemaal opgeruimd worden.