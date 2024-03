Gilles Van Parys runt samen met zijn vader Harry het verlichtingsbedrijf in Deerlijk dat vrijdag in vlammen opging. Al het personeel werkt nu in zijn woning. Harry Van Parys: "We zijn voorlopig bezig in een privéhuis waar we de slaapkamer, de woonkamer en de hal ingenomen hebben om de mensen toch comfortabel te kunnen laten werken, ondanks alles. Maar het is de bedoeling dat we vanaf morgen naar een nieuwe locatie gaan, we hebben een magazijn gehuurd en daar komen morgen van die bureaucontainers in."