Eerste substituut Tom Janssens met pensioen: “Sfeermaker met gave van het woord”
Het parket van West-Vlaanderen neemt afscheid van eerste substituut procureur in Kortrijk Tom Janssens, die op pensioen gaat. Hij was 35 jaar als procureur aan de slag en stond ook bekend voor z’n heldere uitleg in de media. Maar het is tijd om te gaan, vindt Janssens, want met ouder worden kan hij steeds minder tegen alle ellende in de maatschappij.
Tom Janssens kon al twee jaar geleden met pensioen gaan maar zijn passie hield hem aan het werk bij het openbaar ministerie. Tom Janssens, eerste substituut parket West-Vlaanderen: “Ik heb nooit de ambitie gehad om rechter te worden. Rechter is eigenlijk een eenzaam beroep. Als procureur ben je degene die nauw in contact staat met de politie, want zij stellen de misdrijven vast. Er is altijd actie. Ik ben heel graag frontsoldaat. Ik ga heel graag ter plaatse.”
In duizenden zaken vertegenwoordigde hij het openbaar ministerie. Ook in een dertigtal assisenzaken was hij van in het begin betrokken. “Er zijn een aantal dingen die me bij blijven, een lijkschouwing op een baby'tje dat vermoord is geweest door de moeder die drugsverslaafd was. Het gebeurt meer en meer dat ik het moeilijk heb. Ik ben geconfronteerd geweest met zoveel verdriet en zoveel ellende en ik merk dat dit nu veel meer impact op me heeft dan vroeger.”
Dopingschandaal
Bepaalde zaken blijven ook om andere redenen bij, zoals die ene zaak die begon met een telefoontap bij een veearts. “Wij hoorden stemmen van onder meer Johan Museeuw en plotseling zaten wij middenin het peloton en zaten wij met een dopingschandaal. Ik ben toen langs alle kanten geïnterviewd geweest, men kwam van het buitenland naar hier. En achteraf gezien vraag ik me af: was dat eigenlijk wel de criminaliteit waar wij ons mee moesten bezighouden?”
“Zoals er Hello Fresh bestaat, bestaat er nu ook Hello Drugs.”
Op vandaag wordt justitie overstelpt met cybercriminaliteit en drugsdelicten. “Zoals er Hello Fresh bestaat, bestaat er nu ook Hello Drugs. En ik maak me ook grote zorgen over de jeugd. We merken hoe langer hoe meer dat er jonge mensen zijn, van 14,15, 16 jaar, die zich van het leven benemen. Hoe onmetelijk triestig is dat.”
Sfeer en ambiance
Het is nu aan anderen bij het West-Vlaamse parket om met deze uitdagingen om te gaan. Vincent Remy, afdelingsprocureur parket West-Vlaanderen : “Het was iemand die wel erg aanwezig was in de groep en waarvan we veel sfeer en ambiance zullen missen. Hij had een enorm talent als hij het openbaar ministerie vertegenwoordigde. Hij heeft het talent van het gesproken woord waar hij met heel veel verve en animo een vordering kon brengen en een zaak kon schetsen.”
Als procureur op rust gaat Janssens straks misschien nog filosofie studeren en vrijwilligerswerk doen. “Ik zou mij graag inzetten, bij de voedselbank of Poverello bijvoorbeeld.”
Wie na het lezen van dit artikel nood heeft aan een gesprek, kan altijd terecht op het nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.