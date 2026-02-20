Op vandaag wordt justitie overstelpt met cybercriminaliteit en drugsdelicten. “Zoals er Hello Fresh bestaat, bestaat er nu ook Hello Drugs. En ik maak me ook grote zorgen over de jeugd. We merken hoe langer hoe meer dat er jonge mensen zijn, van 14,15, 16 jaar, die zich van het leven benemen. Hoe onmetelijk triestig is dat.”

Sfeer en ambiance

Het is nu aan anderen bij het West-Vlaamse parket om met deze uitdagingen om te gaan. Vincent Remy, afdelingsprocureur parket West-Vlaanderen : “Het was iemand die wel erg aanwezig was in de groep en waarvan we veel sfeer en ambiance zullen missen. Hij had een enorm talent als hij het openbaar ministerie vertegenwoordigde. Hij heeft het talent van het gesproken woord waar hij met heel veel verve en animo een vordering kon brengen en een zaak kon schetsen.”

Als procureur op rust gaat Janssens straks misschien nog filosofie studeren en vrijwilligerswerk doen. “Ik zou mij graag inzetten, bij de voedselbank of Poverello bijvoorbeeld.”



Wie na het lezen van dit artikel nood heeft aan een gesprek, kan altijd terecht op het nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.