Straks mag hier dan wel een moderne nieuwbouw staan, het schoolverleden zal nooit echt veraf zijn.



Koen Cappon van AVDK Architecten: "De overdekking van de speelkoer wordt dan de fietsenstalling en zo houden we toch nog een aantal elementen van het verleden actueel. Mensen die hier school gelopen hebben kunnen nog altijd zeggen: 'Dat was mijn speelkoer en hier stond het schoolgebouw'. Dus die verhalen verankeren we en heden en verleden laten we ook een beetje in elkaar overvloeien en intussen hergebruiken we dingen, dus dat is ook meegenomen."