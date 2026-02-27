16°C
Afbraak hoog­span­nings­lijn tus­sen Koksij­de en Noord­scho­te gestart

Netbeheerder Elia is begonnen met de afbraak van de hoogspanningslijn tussen Koksijde en Noordschote. De verouderde lijn uit 1964 wordt over een traject van 18,5 kilometer ontmanteld. In totaal verdwijnen 85 hoogspanningsmasten.

De werken lopen door de gemeenten Koksijde, Veurne, Alveringem en Lo-Reninge. Eerst worden de elektriciteitsdraden verwijderd en opgerold. Daarna breekt Elia de masten af met een kraan en worden ook de funderingen weggehaald. De bodem wordt nadien hersteld.

De masten zijn elk 16 meter hoog en wegen zo’n 10 ton. De volledige afbraak gebeurt stapsgewijs en met de nodige veiligheidsmaatregelen voor omliggende woningen en wegen.

