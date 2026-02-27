De werken lopen door de gemeenten Koksijde, Veurne, Alveringem en Lo-Reninge. Eerst worden de elektriciteitsdraden verwijderd en opgerold. Daarna breekt Elia de masten af met een kraan en worden ook de funderingen weggehaald. De bodem wordt nadien hersteld.

De masten zijn elk 16 meter hoog en wegen zo’n 10 ton. De volledige afbraak gebeurt stapsgewijs en met de nodige veiligheidsmaatregelen voor omliggende woningen en wegen.