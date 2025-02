De zaak kwam aan het licht in oktober 2017, nadat een dementerende bewoner van 90 jaar een aerosolbehandeling kreeg tegen constipatie. Een dagboek van een verpleegkundige legde de wantoestanden bloot en leidde tot een gerechtelijk onderzoek met huiszoekingen. In het dossier is nu ook sprake van drie valpartijen, waarvan twee bewoners later in het ziekenhuis overleden.