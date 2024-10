De advocaat van de vrouw heeft een wrakingsverzoek neergelegd. Hij wil dat de Ieperse onderzoeksrechter zich terugtrekt omdat hij partijdig zou zijn. "Over de inhoud van dit verzoek kan ik verder niet uitweiden", zegt meester Pieterjan Dens aan Belga.



De 25-jarige spookrijdster veroorzaakte begin oktober een dodelijk ongeval op de A19 in Zonnebeke. Ze reed volgens het parket moedwillig in op de auto van een gezin uit Frasnes-lez-Anvaing. De vader, een man van 63, stierf. Zijn vrouw en een van hun twee dochters, een meisje van 13, raakten zwaargewond. De vrouw stond de dag ervoor nog terecht in de politierechtbank in Kortrijk voor rijden onder invloed van drugs.