16°C
Aanmelden
Nieuws
Ieper

Advo­caat en oud-sche­pen Her­man Baron (70) uit Ieper overleden

Dood Herman Baron

De Ieperse advocaat en oud-schepen Herman Baron is vrijdag op 70-jarige leeftijd overleden. Zijn zoon Edouard Baron deelde het droevige nieuws op Facebook. “Omringd door zijn familie is mijn vader rustig van ons heengegaan”. Hij stierf in Elverdinge na een periode van ziekte. 

Baron bouwde een lange loopbaan uit als strafpleiter en was jarenlang actief in de Ieperse gemeentepolitiek. Hij zetelde achttien jaar in de gemeenteraad, waarvan twaalf jaar als schepen, tot hij in 2018 de politiek verliet om meer tijd vrij te maken voor zijn gezin.

De voorbije jaren kampte hij met gezondheidsproblemen, maar bleef hij nog beperkt aan het werk als advocaat. Baron laat zijn echtgenote Catherine Lamaire, twee kinderen en kleinkinderen achter. 

De redactie

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Foto VKO Nieuwpoort1
Nieuws

Bestelwagen onder vrachtwagen in Nieuwpoort: bestuurder overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
16°C
Aanmelden