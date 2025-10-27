Baron bouwde een lange loopbaan uit als strafpleiter en was jarenlang actief in de Ieperse gemeentepolitiek. Hij zetelde achttien jaar in de gemeenteraad, waarvan twaalf jaar als schepen, tot hij in 2018 de politiek verliet om meer tijd vrij te maken voor zijn gezin.

De voorbije jaren kampte hij met gezondheidsproblemen, maar bleef hij nog beperkt aan het werk als advocaat. Baron laat zijn echtgenote Catherine Lamaire, twee kinderen en kleinkinderen achter.