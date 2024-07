SOS Reptiel in Ichtegem is het enige erkende opvangcentrum voor reptielen en koudbloedigen in Vlaanderen. Iedereen is welkom op de adoptiedag voor de nodige informatie. Want een reptiel adopteren, dat doe je niet zomaar, zegt Mario Goes van SOS Reptiel. "Een adoptant moet kunnen aantonen dat hij over voldoende kennis beschikt over de diersoort en dat hij dat dier kan huisvesten."

Volgens Mario worden er nog steeds veel dieren teruggevonden op straat. "We hebben al enorm veel dieren moeten opvangen dit jaar die vooral vanop straat komen of door overheidsdiensten worden aangetroffen op natuurdomeinen. We zien dit jaar een opmerkelijk groter cijfer dan vorige jaren."