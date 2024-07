De man is gisteren opgepakt in de gevangenis, waar speurders zijn kantoor doorzoeken. Hij bracht de nacht in de cel door en verschijnt vanmorgen voor de onderzoeksrechter. Die liet hem vrij onder voorwaarden. Waar de adjunct-directeur precies van verdacht wordt en of hij nog aan de slag kan in de gevangenis, is voorlopig niet duidelijk. Het parket en het gevangeniswezen willen voorlopig niet reageren.