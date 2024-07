Moorsele is een authentieke graspiste. Toeschouwers kunnen gratis binnen. En dat maakt de Fly-In ook wel bijzonder. De vliegdemonstraties van verscheidene oldtimervliegtuigen brengen een stukje luchtvaartgeschiedenis tot leven, zoal de Tipsy trainer, een toestel uit 1937. “Momenteel is er één luchtwaardig in heel de wereld en die staat permanent gestationeerd in Moorsele op het vliegveld. Van dat type zijn er eigenlijk ooit 18 gebouwd geweest. Er zijn er momenteel nog 3 in de wereld”, vertelt piloot Christophe Sedeyn.