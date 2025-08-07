In De Panne hebben de lokale handelaars en het gemeentebestuur de handen in elkaar geslagen om hun zaken toegankelijker te maken. 14 handelaars konden dankzij subsidies van de gemeente hun zaak uitrusten met een oprijplaat.
Zo werken ze letterlijk en figuurlijk drempels met een kleine ingreep weg, en dat maakt voor onder meer rolstoelgebruiker Cynthia een groot verschil. Cynthia David: “Dat geeft heel veel voldoening, heel veel blijdschap dat we toch ergens binnen kunnen, iets kunnen doen. Samen ook met vrienden en familie ergens kunnen gaan. Niet altijd in een groep van rolstoelgebruikers. Ik ben heel blij.”
Celien Tanghe