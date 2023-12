De gevolgen van de acties zijn nu nog niet duidelijk. Feit is wel dat er geen scheepvaartverkeer mogelijk is op het Kanaal Gent-Oostende door een actie bij een sluis rond Brugge.



De actie is vanmorgen spontaan begonnen bij het personeel. De vakbonden steunen het protest. Er is onvrede bij het personeel over de hervorming van het Vlaams ambtenarenstatuut. Ook afspraken over verloning zouden niet nagekomen zijn.

Later meer