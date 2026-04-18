Na Lidl overweegt ook concurrent ALDI om zijn Belgische winkels op zondag te openen. Er starten verkennende gesprekken met de vakbonden, meldt de supermarktketen. Het personeel reageert misnoegd en in een twintigtal Belgische winkels zijn spontane stakingen uitgebroken, zegt vakbond BBTK.

"In een fel veranderende retailmarkt waarbij ook de verwachting van de consument evolueert, bouwt ALDI op die manier aan een duurzame toekomst voor zijn klanten en waakt over de tewerkstelling van zijn medewerkers", luidt het in een schriftelijke mededeling. Bij ALDI werken ruim 8.600 mensen en de keten heeft dan 440 winkels in België.

Het personeel reageert misnoegd. Er braken spontane stakingen uit en gisteravond waren een twintigtal winkels dicht, zegt Lindsey Verhaeghe van vakbond BBTK.

Ook vandaag blijven winkels wellicht dicht. Zo zouden er acties zijn in de winkels van Ingelmunster en Heule, zeggen bronnen uit de vakbond



[Dit artikel wordt in de loop van de dag aangevuld met de meest recente informatie]