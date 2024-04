Bijna 2300 leerlingen van de derde graad wonen vandaag of morgen een klassiek concert bij. Vooraf kregen ze ook een workshop in de klas en nu mogen ze zelfs naast de muzikanten van het Mechelse Casco Phil zitten. Deze dynamische manier maakt klassieke muziek hip.

"Het is best voor ons als sector ook een uitdaging om hen te overtuigen hoe bijzonder het is. Het is ook live. Ze maken live zo'n groot concert mee en ervaren de muziek. Live is nog een heel andere aurale beleving dan wanneer je een opname beluistert via Spotify en zo", zegt Peter Bogaert, concertmeester van Casco Phil.