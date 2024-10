Vorig jaar publiceerde Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, een video over de fatale doop van Sanda Dia. Acid noemde meerdere (ex-)Reuzegommers bij naam en deelde ook persoonlijke informatie over hen. In de video kwam ook een voormalig lid aan bod, waarvan zijn ouders in hun restaurant in Antwerpen plots geconfronteerd werden met negatieve recensies.

De rechter veroordeelde Acid op 22 februari uiteindelijk tot drie maanden gevangenisstraf met uitstel en 800 euro boete. Bovendien moest hij aan de burgerlijke partij een voorlopige schadevergoeding van 20.000 euro betalen. Dat hoeft nu dus niet meer, aangezien hij zelf een financiële regeling trof. Over hoeveel geld het gaat, is niet bekend.