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Ach­ter­vol­ging van­uit Frank­rijk ein­digt op Ei in Kortrijk

Achtervolging Kortrijik

In Kortrijk is afgelopen nacht een achtervolging geëindigd op het Ei. Dat weet Het Laatste Nieuws. Daar bevestigt het parket ook dat er een achtervolging was, maar niet meer dan dat.

Volgens HLN achtervolgde de Franse politie een bestelwagen al vanuit Frankrijk. Ze kregen ook toelating om op Belgisch grondgebied verder te rijden. Uiteindelijk eindigde de achtervolging rond vier uur vanmorgen op het Ei. Daarbij zou één iemand zijn opgepakt.

De afhandeling duurde ook nog een tijdje, getuigen meldden dat er zelfs na vijf uur nog politiewagens stonden.

Het parket wil niet meer kwijt dan dat er een gerechtelijk onderzoek loopt.

De redactie

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