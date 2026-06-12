Volgens HLN achtervolgde de Franse politie een bestelwagen al vanuit Frankrijk. Ze kregen ook toelating om op Belgisch grondgebied verder te rijden. Uiteindelijk eindigde de achtervolging rond vier uur vanmorgen op het Ei. Daarbij zou één iemand zijn opgepakt.

De afhandeling duurde ook nog een tijdje, getuigen meldden dat er zelfs na vijf uur nog politiewagens stonden.

Het parket wil niet meer kwijt dan dat er een gerechtelijk onderzoek loopt.

