Achter de schermen bij ‘Winter, The Muscial’: 18-jarige Jenne Maes schrijft ontroerende familiemusical over broer met een beperking
De repetities van een bijzondere musical zijn gestart. De 18-jarige Jenne Maes uit Avelgem schreef ‘Winter, The Musical‘, een familiemusical die vertrekt vanuit zijn eigen leefwereld. Winter is zijn jongste broer, een jongen met een zware mentale en fysieke beperking. Na een paniekaanval belandt hij in een fantasiewereld en precies die reis vormt de rode draad doorheen de voorstelling. De familiemusical wordt op 7 maart in het Studio 100 theater in De Panne opgevoerd.
“Winter, The Musical is gebaseerd op mijn jongste broer Winter, die een zware mentale en fysieke beperking heeft. Van daaruit zijn we vertrokken: hoe ik daarmee omga, en welke stress en angst daarbij komen kijken,” vertelt auteur Jenne Maes.
Nieuw en eigen verhaal
Waar veel musicals teruggrijpen naar bekende klassiekers, is ‘Winter, The Musical’ een volledig nieuw en eigen verhaal. Regisseur Sybe Vandemeulebroucke koos er bewust voor om het zware thema toegankelijk te maken voor een breed publiek. “Zoals het verhaal oorspronkelijk geschreven was het heel zwaar. Ik heb geprobeerd er wat luchtigheid in te steken, door het verhaal en de personages iets karikaturaler te maken, zodat het een echte familiemusical wordt,” zegt hij.
‘Winter, The Musical’ gaat op 7 maart in première in het Studio 100 Theater in De Panne. Vanuit Avelgem, Tiegem, Waregem en Kortrijk vertrekken bussen richting de voorstelling. De opbrengst gaat integraal naar De Zonnebloem in Heule en Dominiek Savio in Gits.