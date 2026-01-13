Waar veel musicals teruggrijpen naar bekende klassiekers, is ‘Winter, The Musical’ een volledig nieuw en eigen verhaal. Regisseur Sybe Vandemeulebroucke koos er bewust voor om het zware thema toegankelijk te maken voor een breed publiek. “Zoals het verhaal oorspronkelijk geschreven was het heel zwaar. Ik heb geprobeerd er wat luchtigheid in te steken, door het verhaal en de personages iets karikaturaler te maken, zodat het een echte familiemusical wordt,” zegt hij.

‘Winter, The Musical’ gaat op 7 maart in première in het Studio 100 Theater in De Panne. Vanuit Avelgem, Tiegem, Waregem en Kortrijk vertrekken bussen richting de voorstelling. De opbrengst gaat integraal naar De Zonnebloem in Heule en Dominiek Savio in Gits.