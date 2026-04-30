Acht West-Vlaam­se gemeen­ten laten inwo­ners eer­lij­ke han­del ont­dek­ken tij­dens De Fai­re Ronde’

Acht gemeenten in West-Vlaanderen organiseren op zaterdag 9 mei 'De Faire Ronde'. Daarbij laten ze de inwoners kennismaken met handelaars, producenten, projecten en organisaties die "lokaal, ecologisch en fair denken én doen", zegt het netwerk Faire Gemeente Vlaanderen, dat het evenement organiseert.

'De Faire Ronde' vindt voor de vierde keer plaats naar aanleiding van 'World Fair Trade Day'. Tijdens de ontdekkingstochten in de verschillende gemeenten, te voet, per fiets of met de step, komen deelnemers langs bijvoorbeeld Oxfam Wereldwinkel, kringloopwinkel, bioboer, voedselbos en pluktuin, of nog babytheek en fietsbib.

"Voor deze vierde editie wilden we vooral de nadruk leggen op verbinding", zegt Bianca De Wolf, coördinator van Faire Gemeente Vlaanderen. "Want of het nu gaat om een fietsbib, een hoevewinkel of een voedselbos, elk van die initiatieven draait om lokaal en duurzaam engagement dat dorps- en stadsgrenzen overstijgt. Via 'De Faire Ronde' brengen we hen allemaal samen."

Parcours met vredesgedichten in Torhout

In de provincie West-Vlaanderen nemen acht gemeenten deel. Het gaat om Waregem, Knokke-Heist, Damme, Oostkamp, Lichtervelde, Diksmuide, Kortrijk en Torhout. Die laatste gemeente plaatst langs het parcours verschillende vredesgedichten en -teksten (foto).

In West-Vlaanderen hebben de helft van alle gemeenten de titel van 'Faire Gemeente'. Dat betekent dat ze zich engageren om eerlijke handel te ondersteunen.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Fair Trade

