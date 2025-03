Cinébib is een digitale uitbreiding van de bestaande dvd-collecties van bibliotheken. "De openbare bibliotheken maken zo kwaliteitsvolle films eenvoudig digitaal toegankelijk", zegt Ilke Froyen, directeur van Cultuurconnect. Het aanbod varieert van (arthouse) langspeelfilms, documentaires, jeugdfilms tot Belgische auteurscinema.

Cinébib is gratis voor leden van de bib. Voorlopig gaat het in West-Vlaanderen om de bibliotheken in Brugge, Damme, De Panne, Jabbeke, Nieuwpoort, Oostende, Staden en Zwevegem. Leden kunnen na het inloggen via hun Mijn Bibliotheek-profiel onbeperkt films selecteren en bekijken. Er is geen wacht- of reservatiesysteem.