De man filmde in juli stiekem vrouwen in de kleedhokjes van het subtropisch zwembad. Hij werd op heterdaad betrapt toen een vierjarig jongetje een gsm onder het hokje van zijn moeder zag verschijnen. Op zijn toestel vonden speurders ook beelden van twee andere vrouwen.

“Hij zag het als een kwajongensstreek, maar beseft nu dat het niet kan,” zei zijn advocaat. De rechter legde hem ook een ontzetting uit zijn burgerrechten voor vijf jaar op. De dader moet de vrouw en haar zoon elk 500 euro schadevergoeding betalen.