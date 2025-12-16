ABS serveert pannenkoeken met Belgische suiker: “Voeding is meer dan platte commerce”
Het Algemeen Boerensyndicaat heeft gratis pannenkoeken uitgedeeld op de Markt van Roeselare. En vooral: ze waren met Belgische suiker. Als protest tegen de Mercosur-vrijhandelsdeal van Europa met enkele Zuid-Amerikaanse landen. Dat sommige geïmporteerde producten zoals suiker straks aan minder strenge normen moeten voldoen dan Europese voeding vinden ze oneerlijke concurrentie.
Bruno Vincent, voorzitter Algemeen Boerensyndicaat: “Wij brengen vandaag vooral suiker onder de aandacht, omdat die het eerste en grootste slachtoffer zal zijn van het Mercosur-akkoord. Vooral qua milieu is er een groot probleem. Bij de suiker is het vooral dat men meer bestrijdingsmiddelen mag gebruiken dan hier ter plaatse, tot zelfs het dubbele van wat hier mag toegepast worden.”
“Wie denkt dat het Mercosurakkoord voor meer voedselzekerheid of goedkoper voedsel zal zorgen, denkt verkeerd. Op korte termijn zou dit wel eens voor goedkopere kip of rundsvlees kunnen zorgen. Op langere termijn loopt dit faliekant af,” hoor je hier.
Frederik Vandenbroucke, voorzitter Jong Algemeen Boerensyndicaat: “Onze landbouwers kunnen niet op tegen de giganten uit de Mercosurlanden. En dat is niet omdat onze lokale landbouwers slechtere veehouders zijn, integendeel eerder. De manier van kweken, in feedlots met tienduizenden dieren opeen, zonder enige beperking op gebruik van antibiotica en weinig tot geen controle op het gebruik van groeibevorderende hormonen (wat daar ook in een aantal gevallen toegelaten is), laat weinig aan de verbeelding over. Europa wil ook eieren van daar gaan importeren. Weet dat die eieren van de hier reeds geruime tijd verboden legbatterijen komen. Dan spreken we ons nog niet uit over duurzaamheid, dierenwelzijn, uitbuiting van de arbeiders,….”
Kortzichtig beleid
Bruno Vincent, voorzitter Algemeen Boerensyndicaat: “Voeding is meer dan platte commerce. Stop dit kortzichtig beleid en zorg ervoor dat de Europese burger met gerust gemoed vertrouwde en te vertrouwen voeding kan blijven kopen.”
