Bruno Vincent, voorzitter Algemeen Boerensyndicaat: “Wij brengen vandaag vooral suiker onder de aandacht, omdat die het eerste en grootste slachtoffer zal zijn van het Mercosur-akkoord. Vooral qua milieu is er een groot probleem. Bij de suiker is het vooral dat men meer bestrijdingsmiddelen mag gebruiken dan hier ter plaatse, tot zelfs het dubbele van wat hier mag toegepast worden.”

“Wie denkt dat het Mercosurakkoord voor meer voedselzekerheid of goedkoper voedsel zal zorgen, denkt verkeerd. Op korte termijn zou dit wel eens voor goedkopere kip of rundsvlees kunnen zorgen. Op langere termijn loopt dit faliekant af,” hoor je hier.

