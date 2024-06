De Belgian Blues Awards is een initiatief van de Belgian Blues Federation om het muziekgenre in de kijker te plaatsen.

Grote naam in the scene

Het afgelopen decennium domineerde Guy Verlinde (48) de Belgische blues & rootsscene. Hij toerde non-stop door Europa, nam zestien albums op in vijftien jaar en speelde in tal van prestigieuze clubs (AB, De Roma, OLT,...) en op internationale festivals (Blues Peer, Cognac Blues Passions, Moulin Blues,...).

Hij was op zijn 16de één van de jongste muziekdocenten in België. Tom was ook genomineerd voor een Belgian Blues Award in de categorie 'Best Instrumentalist'.

Eerder dit jaar eindigde Guy eerder dit jaar op de 2de plaats bij de verkiezing 'Best Blues Guitarist Benelux', georganiseerd door het Nederlandse magazine 'Guitarist'.