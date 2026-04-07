Aardappelboer Chris (47) uit Waardamme, die dochtertjes vermoordde, zocht vanuit de cel huurmoordenaar om ex-vrouw te doden
De landbouwer uit Waardamme (Oostkamp) die in de gevangenis zit voor de moord op zijn twee dochtertjes heeft vanuit de cel een huurmoordenaar gezocht om zijn ex-vrouw te vermoorden. Dat schrijft Het Nieuwblad en is door de advocaat van de vrouw aan onze redactie bevestigd.
De feiten speelden zich af op 16 november 2022 in een hoeve langs de Sijslostraat in Waardamme (Oostkamp). Chris V. bracht zijn dochters van vijf en acht jaar oud die woensdagnamiddag door verstikking om het leven. De lichamen van de slachtoffers werden rond 20 uur aangetroffen in de woning van hun vader. Chris V. was op dat moment spoorloos, maar kon later die avond toch ingerekend worden. De verdachte was met zijn wagen tegen een paal beland.
De vader van de slachtoffers legde onmiddellijk bekentenissen af. De echtscheiding met de moeder van zijn dochters zou aan de basis van de feiten gelegen hebben. Na de feiten belde hij zijn ex-partner om te zeggen dat het "te laat" was. In enkele brieven stelde hij uit wraak te handelen. V. vreesde blijkbaar dat hij de kinderen te weinig zou zien.
Huurmoordenaar
Ondertussen werd de veertiger op 26 februari 2024 door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf met uitstel voor partnergeweld. In een dossier van belaging kreeg V. op 28 oktober vijf maanden gevangenisstraf met uitstel. Vanuit de gevangenis bleef de verdachte zijn ex-partner lastigvallen.
De meisjes werden vermoord bij hen thuis
De Brugse raadkamer heeft het dossier in juni verwezen naar het Gentse parket-generaal, dat de zaak voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) moet brengen. V. zal zich niet enkel moeten verantwoorden voor de moorden op zijn dochters, maar ook voor moordpoging op zijn partner. Voor de moordpoging op haar vader werd de veertiger buiten vervolging gesteld. Nu zou de landbouwer drie gedetineerden gevraagd hebben om een huurmoordenaar in te schakelen. De man zit in voorhechtenis, in afwachting van zijn assisenproces.
Elektriciteitskabels
In de woning in Waardamme zouden enkele elektriciteitskabels doorgeknipt zijn. Naar eigen zeggen wilde V. op die manier enkel de zoektocht naar de lichamen bemoeilijken, maar volgens de burgerlijke partijen wilde de verdachte zijn echtgenote wel degelijk van het leven beroven. Met zijn telefoontje zou V. de vrouw immers bewust naar de woning gelokt hebben. Een tweetal maanden voor de feiten zou hij op internet ook al naar manieren gezocht hebben om een partner te vermoorden.