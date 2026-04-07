De feiten speelden zich af op 16 november 2022 in een hoeve langs de Sijslostraat in Waardamme (Oostkamp). Chris V. bracht zijn dochters van vijf en acht jaar oud die woensdagnamiddag door verstikking om het leven. De lichamen van de slachtoffers werden rond 20 uur aangetroffen in de woning van hun vader. Chris V. was op dat moment spoorloos, maar kon later die avond toch ingerekend worden. De verdachte was met zijn wagen tegen een paal beland.

De vader van de slachtoffers legde onmiddellijk bekentenissen af. De echtscheiding met de moeder van zijn dochters zou aan de basis van de feiten gelegen hebben. Na de feiten belde hij zijn ex-partner om te zeggen dat het "te laat" was. In enkele brieven stelde hij uit wraak te handelen. V. vreesde blijkbaar dat hij de kinderen te weinig zou zien.



Ondertussen werd de veertiger op 26 februari 2024 door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf met uitstel voor partnergeweld. In een dossier van belaging kreeg V. op 28 oktober vijf maanden gevangenisstraf met uitstel. Vanuit de gevangenis bleef de verdachte zijn ex-partner lastigvallen.