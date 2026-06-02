Chris V. legde onmiddellijk bekentenissen af. De echtscheiding met de moeder van zijn dochters zou aan de basis van de feiten gelegen hebben. Na de feiten belde hij zijn ex-partner op om te zeggen dat het "te laat" was. In enkele brieven stelde hij uit wraak te handelen. Chris V. vreesde blijkbaar dat hij de kinderen te weinig zou zien. Diezelfde dag probeerde hij ook zijn ex-vrouw te elektrocuteren door sabotage van de elektriciteitskast, maar dat mislukte.

Huurmoordenaar

En daar hield Chris V. het niet bij. In april dit jaar kwam aan het licht dat de landbouwer de voorbije maanden zeker drie andere gevangenen gevraagd zou hebben een huurmoordenaar te zoeken om zijn ex-partner uit de weg te ruimen. Hij knipte haar foto uit de krant en noteerde er haar nieuwe adres bij, als info voor de huurmoordenaar.

"We hebben vernomen van de politie dat hij medegevangenen heeft benaderd met de vraag om tegen betaling, van een voorschot van 12.000 euro, iemand te zoeken buiten de gevangenis om via een huurmoord mijn cliënt om het leven te brengen", klonk het in april bij Kristiaan Vandenbussche, de advocaat van de ex-vrouw.

