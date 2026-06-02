Aardappelboer Chris (47) die dochtertjes vermoordde, ook in december voor rechter voor nieuwe poging tot moord op ex-vrouw
aardappelboer Chris V. / dochters Ona (5) en Maud (8)
De landbouwer Chris V. (47) uit Waardamme (Oostkamp) - die in 2022 zijn twee dochtertjes Ona (5) en Maud (8) om het leven bracht uit wraak tegen zijn ex-partner - moet pas na de assisenzaak van september voor de correctionele rechter komen voor de extra feiten. In april kwam aan het licht dat hij vanuit de cel op zoek was naar huurmoordenaars die zijn ex-vrouw voor 12.000 euro om het leven moesten brengen.
De feiten speelden zich af op woensdag 16 november 2022 in een hoeve langs de Sijslostraat in Waardamme (Oostkamp). Chris V. (47) bracht zijn dochters Ona (5) en Maud (8) die woensdagnamiddag door verstikking om het leven. De lichamen van de slachtoffers werden rond 20 uur aangetroffen in de woning, maar Chris V. was op dat moment al spoorloos. Later kon hij toch ingerekend worden, omdat hij met zijn wagen tegen een paal belandde.
De meisjes werden vermoord bij hen thuis.
Chris V. legde onmiddellijk bekentenissen af. De echtscheiding met de moeder van zijn dochters zou aan de basis van de feiten gelegen hebben. Na de feiten belde hij zijn ex-partner op om te zeggen dat het "te laat" was. In enkele brieven stelde hij uit wraak te handelen. Chris V. vreesde blijkbaar dat hij de kinderen te weinig zou zien. Diezelfde dag probeerde hij ook zijn ex-vrouw te elektrocuteren door sabotage van de elektriciteitskast, maar dat mislukte.
Huurmoordenaar
En daar hield Chris V. het niet bij. In april dit jaar kwam aan het licht dat de landbouwer de voorbije maanden zeker drie andere gevangenen gevraagd zou hebben een huurmoordenaar te zoeken om zijn ex-partner uit de weg te ruimen. Hij knipte haar foto uit de krant en noteerde er haar nieuwe adres bij, als info voor de huurmoordenaar.
"We hebben vernomen van de politie dat hij medegevangenen heeft benaderd met de vraag om tegen betaling, van een voorschot van 12.000 euro, iemand te zoeken buiten de gevangenis om via een huurmoord mijn cliënt om het leven te brengen", klonk het in april bij Kristiaan Vandenbussche, de advocaat van de ex-vrouw.
aardappelboer Chris V.
"Dit nieuws, dit is voor haar een enorme slag in het gezicht. Mijn cliënt heeft net een nieuwe woning aangekocht en heeft die zelf gerenoveerd. Het is niet aan haar om levenslang op de vlucht te gaan voor haar ex-partner die in de gevangenis zit. Ze is drie jaar geleden haar twee kinderen van vijf en acht jaar verloren. Ze is daar uit ternauwernood ontsnapt aan de dood. Voor haar is iedere dag sindsdien overleven. Zij is in behandeling bij een psycholoog en een huisarts om eigenlijk door het leven te gaan, om de nodige energie te vinden."
December
Chris V. zit momenteel in voorhechtenis. Het assisenproces voor de moord op zijn dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw in 2022, staat eind september op de kalender. Maar de zaak omtrent de nieuwe poging tot moord op zijn ex-vrouw zal pas op 14 december voor de rechtbank verschijnen, na de assisenzaak.