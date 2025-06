In 2023 waren er in West-Vlaanderen nog net geen 2.300 geregistreerde woninginbraken. 135 minder dan het jaar daarvoor. Daarmee zet de dalende trend in onze provincie zich verder. De meeste inbraken waren toen in de politiezone VLAS, rond Kortrijk. In politiezone Spoorkin, regio Veurne, het minst. Om het aantal inbraken nog te doen dalen, vraagt Franky Demon om meer wijkagenten in te zetten, en meer buurtinformatienetwerken.