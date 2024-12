De nieuwe soorten kunnen de ecosystemen verstoren. In sommige gevallen leiden ze tot een verlies van biodiversiteit en ook ecologische schade.

Volgens het VLIZ is de enige oplossing het vermijden dat nieuwe soorten de weg vinden naar de Belgische Noordzee. "Voor introductie via scheepvaart bestaat een Ballastwaterverdrag. Introductie via ballastwater is namelijk de belangrijkste oorzaak van de vestiging van exoten in de Belgische Noordzee", klinkt het.